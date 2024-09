MotoGP, Bagnaia non si esalta: “Martin ha fatto meno ‘zeri’ di me, per ora è stato più bravo”

Numero da campione del mondo per Francesco Bagnaia che vince la Sprint Race del GP di Indonesia con una grande partenza, una grande gestione e approfittando al meglio della caduta di Jorge Martin: il pilota della Ducati Factory si presenta così alla gara di domani ad appena 12 punti di svantaggio da Martinator: un distacco dimezzato rispetto ai 24 punti che lo separavano prima di oggi.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Enea è tutto il weekend che sta andando fortissimo, è simile a me nei primi tre settori, mentre va più forte nell’ultimo dove io sto faticando. In più ho completamente smesso di spingere alla curva 16 dove è caduto Jorge Martin, lì ho solo gestito. Le condizioni oggi erano veramente al limite, 63 gradi di asfalto è un qualcosa che probabilmente non abbiamo mai provato in questa stagione o nelle scorse stagioni. Quindi oggi era davvero dura perché specie la gomma davanti ne risentiva”.

Prosegue: “Sapevo dell’handicap dell’ultimo settore e quindi spingevo a tutta nei primi tre, però sono molto contento per come ho gestito e ho vinto. Ieri nelle pre-qualifiche non riuscivo a far funzionare niente qualsiasi cosa provassi, non abbiamo praticamente lavorato perché avevamo un problema di base. Stamattina abbiamo fatto un bello step in avanti e mi trovavo nettamente meglio, sapevo di poter esser pronto. Siamo riusciti a migliorare tanto e domani faremo un altro step. Le condizioni sono estreme e domani penso si correrà con la media: dovrò pensare a marcare il mio avversario principale”.

Sul duello con Martin: “Jorge per ora probabilmente è stato più bravo di me e più fortunato per i contatti in gara, io sto pagando i sette “zeri” che ho fatto. Oggi ha commesso un altro errore, ma lui ha fatto solo quattro “zeri”. Comunque siamo ancora vicini e domani sarà una bella battaglia perché lui non ricommetterà lo stesso errore“.