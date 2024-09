MotoGP, dal 2025 prenderà il via il progetto di comunicazione radio con i piloti

Arriva una importante novità in vista del Mondiale di MotoGP 2025. Come annunciato da Dorna a tutti i team, dall’avvio del prossimo campionato, sarà introdotta la comunicazione unilaterale tra la Direzione Gara ed i piloti con messaggi preregistrati. Si tratterà di messaggi brevi e concisi, sempre finalizzati a migliorare la sicurezza.

Un progetto fortemente voluto da Dorna che, secondo quanto riportato da Motorsport.com, non si fermerà a questo punto, anzi. Dal 2026, infatti, il sistema sarà bidirezionale, ovvero anche il pilota potrà comunicare con la Direzione Gara. Ad ogni modo, se le cose andranno nella giusta direzione, questa implementazione potrebbe già arrivare anche nel corso della prossima annata. Non solo, vedremo anche una ultima fase che prevedrà che il pilota e la sua squadra potranno comunicare tra di loro.

Il commento di Maverick Vinales: “Può essere molto interessante per la sicurezza, se per esempio c’è un incidente, un pilota in mezzo alla pista, la Direzione Gara può avvisare immediatamente. È chiaro che i tempi stanno cambiando e che questo genere di cose rende lo spettacolo migliore”.

Nel 2022 Fabio Quartararo ha testato questo sistema nel corso dei test di Jerez de la Frontera, replicando un anno fa a Valencia. “Sergi Sendra, responsabile TV di Dorna sta lavorando molto bene su questo sistema. Lo sta sviluppando da molto tempo e credo che sia un’ottima idea per molte ragioni. Abbiamo ancora molta strada da fare perché con il rumore della moto è ancora difficile sentire bene. Anche nei test di Valencia lo abbiamo utilizzato, credo sia la terza volta che lo uso. Penso che sia fantastico avere una comunicazione quando succede qualcosa di grave o serio in pista. Se c’è dell’olio in pista e nessuno lo sa, per esempio”.