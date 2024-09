MotoGP, bis molto difficile nei ‘double header’. Sinora è capitato solo una volta su sette!

MotoGP, ci risiamo. Tocca sorbirsi un nuovo double header, ovvero una gara-bis in un autodromo già affrontato nella stagione. Fortunatamente, in questo caso non c’entra il Covid, padre di tutti i doppi appuntamenti visti sinora. A innescare la replica di un GP già andato in scena sono state le mancanze organizzative di India prima e Kazakistan poi.

Cambia la forma, non la sostanza. A Misano Adriatico si correrà per la seconda volta consecutiva. Al riguardo può essere interessante voltarsi indietro e andare ad analizzare quali sono stati gli esiti delle ripetizioni ravvicinate di Gran Premi sulla medesima pista.

La distinzione è doverosa, perché nel 2021 abbiamo assistito a dei double header che in realtà non sono stati tali. Portimao e l’onnipresente Misano organizzarono sì due Gran Premi, ma non consecutivamente. In Portogallo si corse ad aprile e a novembre, in Riviera a settembre e a ottobre. Momenti completamente diversi della stagione e, soprattutto, con una o più gare nel mezzo.

DOUBLE HEADER, CHI HA VINTO LE DUE GARE?

Jerez 2020 – Quartararo, Quartararo

Spielberg 2020 – Dovizioso, Oliveira

Misano 2020 – Morbidelli, Viñales

Aragon 2020 – Rins, Morbidelli

Valencia 2020 – Mir, Morbidelli

Lusail 2021 – Viñales, Quartararo

Spielberg 2021 – Martin, Binder

Situazione interessante e tutto fuorché scontata. A fronte di 7 double header, solo 1 volta un pilota è riuscito a completare la doppietta, peraltro nel primo in assoluto. Dopo Jerez 2020 e il bis concesso da Fabio Quartararo, nessuno è più stato in grado di ripetersi.

A scanso di equivoci, non è accaduto neppure nel 2021 se si considerano i doppi GP “dilatati” di Portimao (Quartararo, Bagnaia) e Misano (Bagnaia, Marquez). Vedremo cosa succederà nel weekend, a distanza di più di tre anni dall’ultimo one-two disputatosi nel medesimo concesso.