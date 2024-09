MotoGP, Bastianini svetta nel warm-up a Misano. Marquez precede Martin e Bagnaia

Enea Bastianini ha fatto segnare il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, abbiamo assistito ad un turno poco indicativo, dato che le temperature (16° per atmosfera e asfalto) non saranno quelle che i piloti si troveranno ad affrontare al momento della gara.

Enea Bastianini (Ducati Factory), come detto, ha concluso il suo lavoro con il tempo di 1:31.519, confermando che oggi nella gara lunga proverà davvero a puntare al successo. Il romagnolo ha chiuso con 257 millesimi di vantaggio su Franco Morbidelli (Ducati Pramac), mentre è terzo un ritrovato Fabio Quartararo (Yamaha) a 437.

Quarta posizione per Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 451, quinta per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 487, sesta per Marc Marquez (Ducati Gresini) a 622, quindi settimo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 701, subito davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 715. Nono Alex Marquez (Ducati Gresini) a 732 millesimi, quindi completa la top10 Aleix Espargarò (Aprilia) a 923.

Si ferma in 11a posizione Luca Marini (Honda Repsol) a 927 millesimi, quindi in 15a troviamo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 1.088 davanti al compagno di team Marco Bezzecchi a 1.100.

A questo punto la classe regina si prepara per l’attesissima gara odierna che, giova ricordarlo, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 13.00 e non alle canoniche ore 14.00.