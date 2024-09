MotoGP, Bagnaia cerca la rivincita immediata su Martin. Ipotesi pioggia a Misano per il GP di San Marino

Alle ore 14.00 odierne scatterà il Gran Premio di San Marino di MotoGP, la gara completa dopo la Sprint di ieri vinta da Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia. Il risultato della competizione dimezzata ha portato a 26 i punti di differenza nel Mondiale. Questo significa che, qualunque cosa accada quest’oggi, lo spagnolo resterà leader della classifica generale.

Per Pecco è imperativo reagire come aveva saputo fare in qualifica (dove però i punti non vengono assegnati), allo scopo di dare un deciso segnale al rivale per l’Iride, soprattutto considerando come l’autodromo intitolato a Marco Simoncelli sia storicamente particolarmente gradito dal piemontese.

In tal senso, sarà cruciale la partenza. Ieri Martinator ha cambiato completamente le carte in tavola in virtù di un avvio fulminante, grazie al quale si è posto al comando e ha potuto impostare il proprio ritmo a piacimento. È anche vero che, se la dinamica dovesse ripetersi, la distanza da percorrere sarà doppia. Sempre che non si palesi la variabile impazzita rappresentata dalla pioggia.

Sulla Romagna è attesa una perturbazione, ma non è chiaro quando l’acqua comincerà a cadere dal cielo. Prima o dopo il Gran Premio? Oppure proprio durante? Sarebbe il più classico dei colpi di scena in un Mondiale ancora tutto da vivere e dal copione tutto fuorché scritto. Non sono, però, solo Martin e Bagnaia ad avere ambizioni per il Gran Premio odierno.

Il ringalluzzito Franco Morbidelli, terzo nella Sprint di ieri, potrebbe cavalcare l’onda emotiva favorevole ed essere nuovamente competitivo ai massimi livelli. Al contempo, Enea Bastianini avrà modo di farsi valere con il passare dei chilometri, risalendo la china più di quanto non abbia fatto sabato. Il medesimo discorso vale per Marc Marquez. Ovviamente, la Bestia e il Trueno de Cervera dovranno cercare di partire nel miglior modo possibile, allo scopo di recuperare istantaneamente il maggior numero possibile di posizioni.

Infine, Marco Bezzecchi saprà risollevare le proprie sorti? Brillante in qualifica (terzo), disastroso nella Sprint (rapidamente risucchiato dal gruppo e poi scivolato). L’occasione casalinga è ghiotta, perché l’esito di quanto accaduto nel pomeriggio di sabato non avrà alcun influsso concreto sulla posizione di partenza domenicale.