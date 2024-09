MotoGP, Bagnaia ammaccato: “Ho dolore alla spalla. Con Alex Marquez dovevo considerare chi fosse…”

C’è tanta amarezza e rabbia nell’animo di Francesco Bagnaia al termine del GP di Aragon, 12° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Il due-volte iridato andava in cerca di un riscatto quest’oggi, dopo una prestazione molto opaca nella Sprint Race di ieri conclusa al nono posto. Il GP però è iniziato sotto una cattiva stella. Come era accaduto sabato, nuovamente il via è stato caratterizzato da un pericoloso slittamento del posteriore. La piazzola di partenza sporca ha colpito ancora.

Per questo, Pecco ha perso non poche posizioni, mentre Marc Marquez si è avviato nella sua fuga per la vittoria. Una gara che ha visto terminare sul secondo e terzo gradino del podio gli altri due spagnoli Jorge Martin e Pedro Acosta, con l’alfiere della Ducati Pramac a guadagnare punti nei confronti di Bagnaia (+23) anche per quanto accaduto nelle battute conclusive del GP.

Pecco e Alex Marquez, in lotta per la terza posizione, sono venuti a contatto. L’errore dello spagnolo ha spinto il piemontese a provarci, trovandosi in ingresso di curva davanti al rivale. Marquez, però, ha agito come se il centauro italiano non ci fosse ed ha preso in pieno il campione del mondo in carica. Una manovra che ha suscitato le ire del nostro portacolori ai microfoni di Sky Sport.

“Non sto troppo bene, ho parecchio male alla spalla sinistra. Non c’è niente di rotto, ma dovrò fare un bel lavoro per arrivare a Misano in forma. Se ho parlato con Alex? Non mi ha neanche guardato in faccia… Sono situazioni spiacevoli, fai un errore, vedi che il pilota che hai dietro ti sta passando, dai un colpo di gas, perché lo abbiamo visto in telemetria, e mi vieni addosso. Non è il massimo. Forse ho sbagliato io a non considerare chi fosse, perché ne sono già successe diverse“, le parole perentorie di Pecco.

“Peccato, perché stavo recuperando dopo un weekend difficile, nuovamente con un problema al via, come ieri. Quando poi uno ti prende in pieno in questo modo di solito ti chiede scusa, lui invece mi ha mandato al diavolo… Diciamo che abbiamo una visione diversa delle cose“, ha concluso Bagnaia.