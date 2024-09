Motocross delle Nazioni 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre in Gran Bretagna

Nel week end del 5-6 ottobre si terrà la 77ª edizione del Motocross delle Nazioni, celebre competizioni delle due-ruote sullo sterrato in cui i centauri correranno in rappresentanza del proprio Paese per conseguire il titolo a squadre. Sarà il tracciato di Matterley Basin, in Gran Bretagna, a essere teatro della sfida, replicando quanto già era accaduto nel 2006 e nel 2017. Parliamo di 36 nazioni al via che si contenderanno il Chamberlain Trophy.

Ci sarà anche l’Italia, che vinse a Mantova nel 2021 e concluse con uno straordinario terzo posto l’appuntamento dell’anno passato a Ernée, in Francia. Compagine tricolore che si presenterà con Mattia Guadagnini (MXGP), che l’anno scorso fu costretto a saltare questo evento per un infortunio e in questa circostanza vorrà dare il 101%. Allo stesso modo, Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (Open) vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Ogni nazione partecipa con 3 piloti, divisi per categoria (MXGP, MX2 e Open) che corrono 2 gare ciascuno. Dal 2014 è stata inserita la categoria MXGP che ha sostituito la classe MX1. Ciascuna manche vede la partecipazione di 2 cilindrate (categorie) contemporaneamente, quindi ogni categoria incontrerà entrambe le altre, con un totale di 3 gare, ovvero:

Gara 1 MXGP + MX2

Gara 2 MX2 + Open

Gara 3 MXGP + Open

Al termine delle tre gare per ottenere la graduatoria totale vengono sommati 5 dei 6 risultati (3 piloti per 2 gare ciascuno) dei piloti di ciascun team nazionale, il 6º risultato, ossia quello peggiore, viene eliminato.

Di seguito il programma completo di sabato 5 e domenica 6 ottobre. Si inizierà con le qualifiche di sabato 7 dalle 15.20 alle 17.20 italiane, che determineranno le 20 formazioni qualificate, mentre le gare di domenica 6 si terranno alle 14.00, alle 15.30 e alle 17.00. Sarà possibile guardare il Motocross delle Nazioni 2024 in diretta tv su Eurosport2 HD (Gara 1 e Gara 2); in diretta streaming su RaiPlay Sport 2 (Gara 2), Discovery+ (Gara 1, Gara 2, Gara 3), Sky Go, NOW e DAZN (Gara 1 e Gara 2) e mxgp-tv.com, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2024

Sabato 5 ottobre (orari italiani)

15:20 MXGP Qualifiche

16:20 MX2 Qualifiche

17:20 Open Qualifiche

Domenica 6 ottobre (orari italiani)

11:50 Finale B

14:00 Gara 1 (MXGP & MX2)

15:30 Gara 2 (MX2 & Open)

17:00 Gara 3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD (Gara 1, Gara 2).

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 (Gara 2), SkyGo, NOW, DAZN (Gara 1, Gara 2), Discovery+ (Gara 1, Gara 2, Gara 3), mxgp-tv.com.

Diretta Live testuale: OA Sport.