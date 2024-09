Moto3, scoppia il caso su Máximo Quiles. Cambiato il regolamento per far correre lo spagnolo

In Moto3 scoppia il caso Máximo Quiles. Il giovane pilota spagnolo correrà il prossimo anno nella terza categoria del Motomondiale, nonostante il regolamento non gli permettesse di essere in griglia. Infatti in Moto3 non possono correre piloti minorenni, a patto di chiudere nei primi tre posti della classifica nella JuniorGp o nella Red Bull Rookies Cup.

Quiles, però, nell’ultimo GP di Misano è stato vittima di una brutta caduta in gara-1 ed ha chiuso il campionato in quinta posizione. Un risultato che non avrebbe permesso al giovane pilota spagnolo di essere al via della prossima Moto3. Il regolamento parlava chiaro, nonostante qualche team si fosse informato per capire se questa regola era retroattiva o se valesse proprio per la stagione in corso.

Un cambio di regolamento non c’è stato, almeno fino a questi, quando improvvisamente la Fim ha deciso di rivedere proprio le sue decisioni. Infatti la federazione mondiale ha aggiunto la parola “any” prima di season, facendo valere dunque anche i risultati degli anni passati e permettendo così a Quiles di poter gareggiare.

Bisogna ricordare che Quiles è sicuramente uno dei piloti più interessanti in chiave futura e anche lo stesso Marc Marquez ha deciso di puntare su di lei, diventando agente del connazionale. Quiles correrà con il Team Ajo e sarà il compagno di squadra di Álvaro Carpe, vincitore della Rookies Cup.