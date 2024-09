Moto3: Piqueras svetta sul bagnato nella FP del GP dell’Emilia Romagna, 3° Nepa

Comincia nel segno di Angel Piqueras il venerdì dedicato al GP dell’Emiliia Romagna, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena per il secondo weekend consecutivo al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In una pista bagnata, asciugatasi pian pano nel corso della sessione, il pilota della Leopard Racing ha dimostrato per l’ennesima volta la sua grande confidenza con il tracciato.

Il centauro nello specifico ha fermato il crono a 1:52:819, regolando l’attuale leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), abile a chiudere il turno in seconda posizione con un gap di +0258 precedendo la MTA Team di un ottimo Stefano Nepa, terzo a +0.342.

Quarta piazza invece per Xabi Zarutuza, il quale ha rimediato un gap di +1.351 piazzandosi davanti a Joel Esteban (CFMOTO Aspar Team), quinto a +1.453, e ad Adrian Fernandez (Leopard Racing), sesto a +1.6661. In top 10 po anche la Kopron Rivacold Snipers Team di Matteo Bertelle, ottavo a +1.884 dal leader.

Attualmente dentro anche Riccardo Rossi (CIP Green Power), undicesimo a +2.163. Più indietro invece Nicola Carraro (MTA Team), diciottesimo a +3.953, così come Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), diciannovesimo a +4.521, e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), ventunesimo a +5.995. Sessione interlocutoria infine per Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech 3), sedicesimo a +2.80.