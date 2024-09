Moto3, David Alonso torna a Misano a caccia del riscatto. Serve una reazione d’orgoglio per gli italiani

Cancellare il settimo posto del primo appuntamento. Suona la carica David Alonso, pilota pronto ad affrontare il GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero 14 del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena nuovamente sul circuito di Misano Adriatico, inserito due volte nel calendario dopo la cancellazione della gara in Kazakistan.

L’attuale leader del Mondiale infatti due settimane fa ha chiuso la corsa al settimo posto, risultato viziato da una prestazione sporcata vistosamente nelle ultime battute, dove ha subito non solo l’arrembaggio di un furibondo Piqueras, ma anche quello di Ortolà e, infine di Veijer (che l’ha mandato lungo).

Il secondo weekend nella pista romagnola non potrà dunque che essere una grande occasione di riscatto per il centauro della CF Moto Aspar Racing Team che, comunque, potrà contare su una leadership salda certificata dai 246 punti in classifica, settanta in più rispetto a Daniel Holgado, secondo con 176 davanti ad Ortolà e Veijer, entrambi appaiati a 172.

Ma il circuito dedicato a Marco Simoncelli potrà anche essere il palcoscenico della rivalsa dei piloti italiani, tutti molto lontani in occasione del primo fine settimana, dove il migliore fu Luca Lunetta, decimo precedendo il compagno di squadra Filippo Farioli. Serve una reazione d’orgoglio per poter festeggiare, finalmente, un podio circondati dall’affetto del numeroso pubblico che riempirà gli spalti. Se non ora, quando?