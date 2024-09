Moto3: David Alonso a Mandalika per avvicinarsi ancora di più al titolo

I fatti parlano da soli. David Alonso è ormai lanciatissimo per la vittoria del Motomondiale 2024 di Moto3. Adesso non resta infatti capire quando arriverà l’aritmetica. E in questo caso il quindicesimo appuntamento del calendario, il GP dell’Indonesia, potrebbe essere una tappa di avvicinamento tangibile.

Il solidissimo trionfo del secondo weekend di Misano ha infatti consentito al centauro colombiano di raggiungere quota 271 punti, ben ottantadue lunghezze di distanza rispetto al secondo della classe, l’inseguitore (se così si può dire) Daniel Holgado, secondo con 189 appaiato a Collin Veijer.

L’obiettivo per il pilota di casa CFMoto Aspar Team sarà chiaramente quello di chiudere la pratica nel minor tempo possibile, in modo da celebrare una stagione letteralmente dominata in vista del passaggio nella classe mediana prevista per il prossimo anno. Lo scorso anno arrivò un secondo posto alle spalle di Diogo Moreira. Sarà la volta buona?

Attesi come sempre anche i piloti italiani che, in questa annata sportiva, possono vantare solo il terzo posto ottenuto da Luca Lunetta in Catalogna. Un bilancio non eccezionale che, si spera, possa ridimensionarsi in queste ultime battute del Mondiale.