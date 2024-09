Moto3, Angel Piqueras vince in rimonta a Misano. Luca Lunetta e Filippo Farioli in top-10

Una super vittoria di Angel Piqueras. Lo spagnolo del Leopard Racing ha trionfato nel GP di San Marino, 13° round del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, l’iberico è riuscito a concretizzare un successo difficile da immaginare.

Sì, perché lo spagnolo è stato in grado di compensare con la sua velocità un doppio long penalty per partenza anticipata. Nonostante i 6″ persi, Piqueras nelle ultime battute è stato capace di agganciare il gruppetto dei primi e a due tornate dal termine si è letteralmente scatenato. Alle sue spalle, sul podio, troviamo gli altri due iberici Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) a 0.035 e Ivan Ortola (MT Helmets – MSI) a 0.226. A completare la top-5, il giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) a 0.259 e l’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 0.491.

Solo settimo il leader del campionato David Alonso, che ha cercato di venir fuori negli ultimi tre giri, ma è finito nella bagarre, prendendo anche dei colpi sulla carena e non potendo competere per la top-3. In chiave italiana nella top-10 hanno concluso Luca Lunetta (9°) e Filippo Farioli (10°) del SIC58 Squadre Corse e del rammarico c’è soprattutto per Lunetta.

Il n.58, infatti, è stato punito anch’egli con un doppio long lap penalty, precipitando dalla terza alla diciassettesima posizione. C’erano grandi possibilità per lui di replicare il podio di Aragon, visto il passo dimostrato, ma le cose sono andate diversamente. Più indietro gli altri italiani: 15° Stefano Nepa (LEVELUP- MTA) e 16° Nicola Carraro (LEVELUP – MTA). Caduti Matteo Bertelle e Riccardo Rossi, con quest’ultimo vittima dell’imperizia di David Munoz nel primo giro.

Con questo risultato, David Alonso comanda sempre la graduatoria con 246 punti, +70 su Holgado e +73 su Ortola. Il migliore degli italiani è Lunetta a -189.