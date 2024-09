Moto2, Tony Arbolino il più veloce nelle FP a Misano, Foggia 7°, cade Garcia

Tony Arbolino è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola a Misano. Il lombardo della Kalex ha fatto segnare un ottimo 1:35.775 che fa ben sperare per il prosieguo del weekend.

Una sessione che si è accesa negli ultimi minuti, quando sono arrivati i veri e propri time attack. Per molto tempo il riferimento era stato l’1:36.204 di Manuel Gonzalez, che è stato sverniciato da un bravissimo Tony Arbolino che proprio nelle ultime tornate ha trovato un’ottima prestazione girando in 1:35.775 ed essendo il primo ad abbattere ampiamente il muro dell’1’36”.

Nella selva di crono cancellati per aver superato i track limits, in seconda posizione riesce a inserirsi Aron Canet con il tempo di 1:35.958 a un distacco di 0”183 nei confronti di Arbolino. Terzo invece Alonso Lopez, anche lui autore di un tempo sulla bandiera a scacchi in 1:36.102 a un distacco di 327 millesimi da Arbolino.

Buona la prestazione anche di Dennis Foggia in settima posizione a poco più di mezzo secondo da Arbolino e Celestino Vietti è undicesimo a sette decimi e mezzo dal connazionale. Proprio nel finale è arrivata una brutta caduta per Sergio Garcia che è stato sbalzato dalla moto in curva 2 e si è accasciato a terra: da verificare e monitorare le sue condizioni.