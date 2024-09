Mondiali mountain bike 2024 oggi: calendario 1° settembre, orari, tv, streaming

Arrivano i piatti forti dei Mondiali di Mountain Bike di scena a Pal Arinsal, in quel di Andorra. Si assegnano gli ultimi due quattro titoli iridati, quelli del cross country, nelle categorie Under 23 ed Elite, sia uomini che donne.

Tomas Pidcock e Pauline Ferrand-Prevot cercano la doppietta con le Olimpiadi: dopo aver vinto poco più di un mese fa le competizioni a cinque cerchi il britannico e la francese si concentreranno in quella che è la loro gara, dopo le delusioni patite nell’XCC. In casa Italia Luca Braidot ha dimostrato di avere ancora un’ottima condizione con il sesto posto ottenuto nella gara vinta da Koretzky, mentre Martina Berta proverà a ritagliarsi uno spazio con Greta Seiwald e Chiara Teocchi. Occhio ad Elian Paccagnella nella gara U23, seppur la gara per l’oro sembra una lotta a due tra gli americani Riley Amos e Bjorn Riley.

Questo il programma completo dell’ultima giornata dei Mondiali di mountain bike 2024 ad Andorra. Le gare Elite saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e su Eurosport 2; in streaming invece su NOW, SkyGo, Discovery+ (a pagamento) e RaiPlay (in chiaro).