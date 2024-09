Mondiali ciclismo 2024 oggi: percorso cronometro maschile, favoriti, tv, streaming

Scatta una delle settimane più importanti della stagione per il ciclismo su strada: in Svizzera oggi cominciano i Mondiali di ciclismo e l’appuntamento clou è quello con la prova a cronometro maschile élite. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

46.1 chilometri con partenza e arrivo situati a Zurigo con 400 metri di dislivello e alcune insidie che sono poste in mezzo al percorso. Tracciato che sarà perlopiù pianeggiante e non presenterà difficoltà altimetriche per oltre metà, fino a Monchaltorf. Poi in particolare ci saranno due piccole asperità: quella di Uetikon am See che arriva fino al secondo intermedio (2.4 km al 4.9% con tratto centrale che ha 600 metri all’8.5%). Immediatamente dopo discesa e un paio di rampe una sopra il 7% lunga poco più di 500 metri e un’altra sopra l’8% lunga 300 metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il belga Remco Evenepoel parte con i favori del pronostico. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi, dove ha dominato la prova contro il tempo e anche quella in linea, il fenomeno della Soudal-QuickStep è pronto a rincorrere il bis iridato. A contendere il trono di Evenepoel ci saranno due corridori Ineos Grenadiers, Filippo Ganna e Joshua Tarling, rispettivamente secondo e terzo classificato ai Mondiali del 2023. Tuttavia, entrambi arrivano a Zurigo con qualche incognita. La lotta per il podio non si limita a Evenepoel, Ganna e Tarling. Ci sono diversi altri atleti pronti a sfruttare ogni occasione per mettersi in luce. Primoz Roglic, campione olimpico uscente, ha recentemente vinto la Vuelta a España e si presenta a questi Mondiali con grandi ambizioni. Lo statunitense Brandon McNulty ha brillato in Spagna, vincendo la prima cronometro, e si sta preparando a lungo per questo appuntamento mondiale. Il padrone di casa Stefan Küng cercherà riscatto dopo la delusione agli Europei, dove si è dovuto accontentare dell’argento.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 22 settembre – Zurigo (Svizzera)

Cronometro individuale uomini élite, 46.1 km

Orario partenza primo corridore: 14.52

Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 17.30 circa

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, dalle 15.15 su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport