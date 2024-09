Max Sirena: “Rivisto perché Spithill e Bruni sono maestri. Due vittorie importanti, ma non è finita”

Luna Rossa archivia una domenica brillante con le due vittorie ottenute contro American Magic nelle acque di Barcellona, che hanno permesso di issarsi sul 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup. James Spithill e compagni hanno dettato legge nelle due partenze, riuscendo prima a dominare gara-3 e poi a contenere il tentativo di rimonta degli statunitensi in un’appassionante gara-4 decisa soltanto per due secondi.

Lo skipper Max Sirena ha fatto un punto della situazione attraverso i canali di Team Prada Pirelli: “Oggi le condizioni erano completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni, abbiamo regatato con vento sostenuto. Sono contento perché c’è stata una grande reazione da parte di tutto l’equipaggio in queste regate, soprattutto oggi siamo partiti bene (ieri i due start erano stati sottotono e l’equipaggio era stato costretto a una grande rimonta, n.d.r.)“.

Il leader del sodalizio italiano si è soffermato proprio sul lavoro dei timonieri, che oggi hanno mostrato i muscoli in quello che è uno dei momenti più caldi del match race: “Sono contento per Spithill e Bruni perché la fase della partenza è un momento di pressione per loro e oggi sono stati veramente bravi: abbiamo rivisto quello in cui sono maestri. Questo è molto positivo per lo spirito del team e per loro stessi per prendere confidenza con il gioco che andremo ad affrontare nelle prossime settimane”.

Il bicchiere è indubbiamente mezzo pieno e la situazione di acclarato vantaggio fa sicuramente sorridere in seno alla compagine tricolore, ma bisogna compiere ancora un ultimo sforzo per chiudere i conti e meritarsi l’atto conclusivo della competizione: “Oggi sono due vittorie importanti, ma non abbiamo ancora finito, perché manca ancora una vittoria per pensare alla finale di Louis Vuitton Cup: dobbiamo stare concentrati e con i piedi per terra, perché tutto è ancora aperto, ma direi bilancio positivo“.