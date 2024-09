Max Sirena mantiene la calma: “Lo sport è così, ma non è cambiato nulla: un incidente può capitare”

Luna Rossa ha perso due regate contro American Magic nel pomeriggio odierno: la prima a causa di un vento troppo ballerino che ha premiato gli statunitensi, la seconda per la rottura del carrello della randa durante il secondo lato di poppa quando il sodalizio italiano era in vantaggio di una novantina di metri. La semifinale della Louis Vuitton Cup resta così aperta: James Spithill e compagni conducono per 4-3 e sono a un successo dalla qualificazione all’atto conclusivo, ma ora gli americani credono nel ribaltone. Domani si disputerà la gara-8 e poi, eventualmente, la decisiva gara-9.

Lo skipper Max Sirena ha fatto il punto della situazione attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli: “Sicuramente non è stata la giornata che ci aspettavamo, ma lo sport è così. La prima regata è stata molto bella e combattuta, siamo partiti bene e siamo stati in vantaggio per buona parte del match. Poi è calato il vento quando eravamo davanti e siamo caduti dai foil. Nella seconda regata siamo stati testa a testa, con tanti incroci e tanti sorpassi. Poi, nella seconda poppa quando eravamo avanti, abbiamo avuto un danno nella parte del sistema di controllo della randa che ci ha impedito di terminare il match”.

Il leader del sodalizio italiano si è soffermato proprio sui prossimi passi che attendono la sua squadra, ovvero la riparazione della barca con la sostituzione del pezzo interessato dal guasto e la preparazione verso la gara-8 di domani pomeriggio, con il chiaro obiettivo di scongiurare la bella di spareggio: “Adesso faremo tutte le valutazioni del caso per essere pronti domani sulla linea di partenza. Lo sport è così, ma non è cambiato niente, le barche sono tirate al limite e purtroppo può succedere un incidente del genere. Il morale comunque è alto, stiamo regatando bene, siamo veloci e quindi domani andiamo in acqua per portare a casa il punto”.