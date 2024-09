Matteo Berrettini (per ora) in tabellone a Shanghai. Esordio non semplice, poi 2° turno da brividi

Matteo Berrettini è inserito per il momento nel tabellone principale del Masters1000 di Shanghai. Il tennista romano, ritiratosi negli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo per un problema agli addominali, potrebbe non giocare anche in Cina e quindi la sua presenza nel main draw da definire provvisoria. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Resta il fatto che il percorso del nostro portacolori sia assai impegnativo.

Nel primo turno la sfida contro l’australiano Christopher O’Connell è da considerare alla portata di un Berrettini in condizione, ma già se si dovesse presentare con criticità si tratterebbe di un ostacolo complicato. Nel secondo turno eventuale, il coefficiente di difficoltà sale a dismisura dal momento che l’avversario è il danese Holger Rune, in crescita questa settimana proprio a Tokyo. Difficile che Matteo possa farcela anche per le caratteristiche di gioco del danese.

Terzo turno in cui, sulla carta, c’è il britannico Jack Draper, ma anche lui in Giappone ha avuto un problema simile a quello del nostro portacolori e la sua partecipazione è con il punto interrogativo. Negli ottavi di finale poi si potrebbe verificare l’incrocio con l’americano Taylor Fritz (n.7 del seeding) e anche in questo caso vale il medesimo ragionamento fatto con Rune, tenuto conto che Berrettini ha sempre perso contro il californiano negli scontri diretti. Il tennis dell’azzurro non si incastra bene con quello di Fritz, più solido dal lato del rovescio e in grado con quel colpo di fare la differenza.

A seguire i nomi sono quelli del tedesco Alexander Zverev, del serbo Novak Djokovic, dello spagnolo Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner, ovvero i primi quattro giocatori del ranking ATP. Pertanto, parlare di difficoltà è superfluo. Tuttavia, il vero punto di domanda verte sulle condizioni fisiche di Matteo e se riuscirà davvero a giocare o meno.

TABELLONE ATP SHANGHAI 2024 MATTEO BERRETTINI

Primo turno: Cristopher O’Connell

Secondo turno: Holger Rune [12]

Terzo turno: Jack Draper [17]

Ottavi di finale: Taylor Fritz [7]

Quarti di finale: Alexander Zverev [2]

Semifinale: Novak Djokovic [4]

Finale: Jannik Sinner [1] / Carlos Alcaraz [3]