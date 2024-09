Marcell Jacobs torna in gara! Spettacolo a Bellinzona con Tamberi e Fabbri

Tre azzurri di rango animeranno il Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting di Bellinzona che andrà in scena lunedì 9 settembre. Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri saranno tra i protagonisti di riferimento in Svizzera, desiderosi di ottenere un risultato di rilievo in uno degli ultimi appuntamenti di questa intensa stagione agonistica. L’appuntamento è valido per il World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).

Marcell Jacobs si rimette in gioco dopo il nono posto del Golden Gala di Roma (si rialzò nel finale) e punta a tornare su un crono di rilievo dopo il 9.85 delle Olimpiadi, il 9.92 di Turku e il 9.93 di Chorzow poche settimane fa. Il velocista lombardo incrocerà il sudafricano Akani Simbine (quarto ai Giochi davanti all’azzuurro), il giamaicano Ackeem Blake, gli statunitensi Ronnie Baker e Pjai Austin.

Gianmarco Tamberi è reduce dalla vittoria al Palio della Quercia con 2.29 metri, preceduto dal sigillo in Diamond League a Chorzow (2.31) e dalla terza piazza a Roma (2.27). Il Campione del Mondo di salto in alto, che sarà poi impegnato nelle finali di Diamond League, se la dovrà vedere con il qatarino Mutaz Barshim, con cui salì sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In pedana anche Stefano Sottile (quarto a Parigi con 2.34) e Matteo Sioli, fresco argento ai Mondiali Under 20.

Leonardo Fabbri è reduce da tre podi consecutivi in Diamond League e dal quarto posto di Zagabria con un lancio da 22.24 metri. Il Campione d’Europa e vice campione del mono di getto del peso è pronto per una nuova sfida con tutto il podio di Parigi: gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell. Rivedremo anche Zane Weir e Nick Ponzio. Sui 400 metri spazio per Edoardo Scotti e Rebecca Borga.