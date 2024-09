Marc Marquez a muso duro contro Bastianini: “Il sorpasso a Martin andava sanzionato”

Marc Marquez sta dalla parte di Jorge Martin. Nella conferenza stampa del GP d’Emilia-Romagna, 14° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, il Cabroncito ha preso una posizione chiara sul quanto accaduto nell’ultimo giro tra Martin ed Enea Bastianini. Un sorpasso al limite quello del romagnolo, che ha visto uno spazio e si è buttato nel primo settore, venendo a contatto con l’iberico, costretto a finire fuori dalla pista come lo stesso Enea.

Si pensava che la Direzione Gara sarebbe intervenuta, tenuto conto di alcuni precedenti, ma invece non è stata aperta alcuna investigazione dal Panel degli Stewards. Ecco che Marc, terzo al termine della gara a Misano, ha detto la sua sull’episodio.

“Il sorpasso è stato al limite – ha detto Marquez – è vero che è uno dei sorpassi che ho fatto anche io, ma se in quel sorpasso esci di pista o l’altro pilota finisce a terra, è sanzionabile. È così ed è sempre stato così. Io ho fatto questi sorpassi, ho fatto anche degli errori, in cui sorpassando in modo troppo ottimistico l’altro pilota è caduto o io sono uscito di pista e mi è stata data giustamente una penalità“.

“La manovra di Bastianini è pulita, corretta e ben fatta fino a quando le due ruote non escono dalla pista. Se lì fosse rimasto sul tracciato, non ci sarebbe stata discussione. Secondo me doveva essere penalizzato con l’arretramento di una posizione. Ma la Direzione Gara ha deciso diversamente“, ha concluso Marquez.