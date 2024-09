Luna Rossa vince il round robin se…Le combinazioni e l’ipotesi spareggio

Nonostante la sconfitta odierna Luna Rossa resta in testa alla classifica del round robin della Louis Vuitton Cup 2024 di vela, in corso a Barcellona, in Spagna: l’imbarcazione italiana conserva una vittoria di margine su INEOS Britannia, vittoriosa oggi nello scontro diretto, ma con una vittoria in meno in graduatoria.

Luna Rossa scenderà in acqua domani per l’ultima sfida: nella seconda regata in programma sfiderà gli elvetici di Alinghi Red Bull Racing. In precedenza si terrà l’altra regata valida per la classifica, che vedrà Orient Express Racing Team affrontare proprio INEOS Britannia.

Gli azzurri scenderanno in acqua conoscendo già il risultato degli avversari: in caso di sconfitta dei britannici, Luna Rossa sarà prima, altrimenti l’imbarcazione italiana dovrà battere gli elvetici per vincere il round robin e scegliere l’avversario in semifinale. In caso di arrivo a pari vittorie ci sarà lo spareggio tra italiani e britannici.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE…

Si dovesse verificare una delle seguenti due condizioni:

Luna Rossa batte Alinghi

Ineos perde con Orient Express

Nel caso in cui non si dovesse verificare nessuna delle due precedenti condizioni ci sarà lo spareggio per il primato.