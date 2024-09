Classifica Louis Vuitton Cup: Luna Rossa conserva una vittoria di margine su Ineos Britannia

Va in archivio con un bilancio agrodolce per Luna Rossa la penultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La barca italiana ha ottenuto infatti una preziosa vittoria su American Magic per poi subire una dura sconfitta da Ineos Britannia.

Nonostante questo passo falso nello scontro diretto per il primato, ‘Silver Bullet’ resta comunque al comando della graduatoria (6 successi in 7 regate) con 1 punto di vantaggio sui britannici e 2 sugli statunitensi di American Magic. Domani sarà decisivo l’ultimo impegno di Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, rispettivamente contro Alinghi e Orient Express.

Gli uomini di Max Sirena sono padroni del loro destino, infatti una vittoria sugli svizzeri sarebbe sufficiente per blindare il primo posto nel round robin a prescindere dai risultati altrui. Già certa la terza posizione degli americani, mentre è ancora in bilico la sfida per l’ultimo pass disponibile tra Alinghi Red Bull Racing e Orient Express. I francesi sono spalle al muro, con l’obbligo di battere Ineos e sperare nel ko della Svizzera con Luna Rossa per giocarsi così la qualificazione in semifinale allo spareggio. Di seguito la classifica aggiornata del round robin di Louis Vuitton Cup (con e senza New Zealand).

CLASSIFICA LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 6 vittorie (7 regate disputate) – Qualificata alle semifinali

2. INEOS Britannia 5 vittorie (7 regate disputate) – Qualificata alle semifinali

3. American Magic 4 vittorie (8 regate disputate) – Qualificata alle semifinali

4. Alinghi 2 vittorie (7 regate disputate)

5. Orient Express 1 vittoria (7 regate disputate)

CLASSIFICA LOUIS VUITTON CUP (con New Zealand)

1. Luna Rossa 7 vittorie (9 regate disputate)

2. Team New Zealand 7 vittorie (9 regate disputate)

3. INEOS Britannia 6 vittorie (9 regate disputate)

4. American Magic 4 vittorie (9 regate disputate)

5. Alinghi 2 vittorie (9 regate disputate)

6. Orient Express 1 vittoria (9 regate disputate)