Luna Rossa torna sulla terra e incassa una dura sconfitta da Ineos: primo posto ancora in bilico

Si ferma a quota 6 la sequenza vincente di Luna Rossa, che cede a Ineos Britannia nella penultima regata del round robin valevole per la Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Appuntamento rimandato a domani dunque con la conquista del primo posto nel girone per il sodalizio italiano, che potrà raggiungere l’obiettivo battendo Alinghi a prescindere dal risultato dei britannici contro Orient Express.

Gli uomini di Max Sirena, nonostante questo brutto passo falso, restano infatti al comando della graduatoria tra i Challenger con un punto di margine sul team Ineos in vista dell’ultima giornata di round robin. Ricordiamo che la prima classificata avrà il diritto di scegliere l’avversario da fronteggiare nelle semifinali della Challenger Selection Series.

Dopo aver collezionato 6 successi di seguito contro gli altri sfidanti (mentre il bilancio è di 1/1 con il Defender New Zealand), Luna Rossa ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto dell’imbarcazione britannica facendo intravedere forse qualche crepa sul piano prestazionale in condizioni di vento forte (14-17 nodi) e onda alta. In realtà la partenza si è rivelata determinante, con Ben Ainslie e compagni che hanno vinto il duello con il tandem Spithill-Bruni portandosi al comando e rendendo decisamente più semplice il resto della regata.

Il team Luna Rossa Prada Pirelli ha provato a mettere sotto pressione Ineos Britannia nel primo giro, cercando separazione per far valere la velocità dell’AC75 italiano soprattutto in poppa ma non riuscendo ad ingaggiare realmente la barca avversaria. I britannici, respinti gli attacchi di Silver Bullet, hanno allungato poi nella seconda bolina costruendo un divario importante che ha di fatto ipotecato la vittoria finale (25 secondi il gap all’arrivo).