Luna Rossa sfonda i 102 km/h di velocità massima! Ma Ineos è leggermente meglio con la VGM

Luna Rossa ha vinto la quarta regata della finale di Louis Vuitton Cup contro INEOS Britannia e così l’atto conclusivo del torneo degli sfidanti si trova in perfetta parità (2-2). Il sodalizio italiano è stato spumeggiante nel testa a testa che ha animato il pomeriggio nelle acque di Barcellona, dopo che gara-3 era stata portata a casa da tavolino dai britannici in seguito alla rottura di una stecca della randa sullo scafo tricolore.

Luna Rossa si è imposta con quattro secondi di vantaggio, impattando la serie al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette conquista il trofeo e si guadagna il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup). L’analisi delle velocità raggiunte dalle due barche, in condizioni di vento molto sostenuto (19-21 nodi), aiuta a spiegare l’andamento della prova e mette in evidenza l’enorme caratura tecnica delle due barche.

Luna Rossa ha toccato una velocità massima di 55,2 nodi: siamo di fronte a quello che è nei fatti un vero e proprio record per gli AC75, ovvero 102,23 km/h che hanno fatto esultare gli appassionati italiani. INEOS Britannia si è fermata a 52,5 nodi di punta, ma ha avuto una velocità media più elevata: 41,4 nodi contro 41,3 ed è stata più pimpante anche di bolina (38,4 contro 37,9 nodi), mentre Team Prada Pirelli è stato più brillante in poppa (45,8 contro 45,5 nodi).