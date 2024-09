Luna Rossa raggiunge una velocità massima spaventosa: superati i 50 nodi! E fa meglio di Ineos…

Luna Rossa ha raggiunto una velocità di punta davvero vertiginosa durante la seconda giornata dedicata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha infatti toccato una top-speed di addirittura 51 nodi nel corso della gara-4 vinta contro American Magic con un paio di secondi di vantaggio e valsa il 4-0 nella serie (passa il turno chi si impone in cinque regate).

Luna Rossa ha beneficiato di una brezza che soffiava a circa 18 nodi per sfondare il sempre iconico muro di 50 nodi e lanciare al massimo l’AC75 tricolore, che oggi ha viaggiato per qualche istante all’equivalente di 94,452 km/h. Non è chiaramente questo il parametro che permette di vincere un match race (sono fondamentali VMG e velocità media), ma è indubbiamente significativo del potenziale di cui sono dotati gli uomini dello skipper Max Sirena.

Luna Rossa ha sensibilmente fatto meglio di INEOS Britannia, che oggi si è fermata a 50,2 nodi. Ben Ainslie e compagni hanno toccato la loro velocità di punta in occasione della gara-4 contro Alinghi, quando il vento ha raggiunto anche i 19 nodi. Il sodalizio britannico ha dominato la regata contro gli svizzeri e si è così portata sul 4-0, ipotecando la qualificazione alla finale della competizione. Saranno Luna Rossa e INEOS Britannia a sfidarsi? Una risposta definitiva potrebbe arrivare già domani pomeriggio…