Luna Rossa più veloce di Ineos nella prima regata, livello equivalente nella seconda. E la punta massima…

Luna Rossa ha vinto la prima regata contro INEOS Britannia, ma ha poi perso il secondo confronto nell’ambito della finale della Louis Vuitton Cup. Il sodalizio italiano è stato spumeggiante nel testa a testa d’apertura con la compagine britannica, partendo decisamente meglio e risultando più veloce di poppa e di bolina. In gara-2, però, Ben Ainslie e compagni sono partiti leggermente meglio e poi alla prima virata sono stati abili a mettere la prua davanti, riuscendo successivamente a conservare il vantaggio.

Luna Rossa si è imposta con 46 secondi di vantaggio, mentre INEOS Britannia ha replicato con un margine di 18 secondo: punteggio in perfetta parità (1-1) nella serie al meglio delle tredici regate, chi ne vince sette conquista il trofeo e si guadagna il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. L’analisi delle velocità raggiunte dalle due barche, in condizioni di vento molto sostenuto (19-21 nodi), spiegano in maniera chiara l’andamento delle due prove.

Nella prima regata Luna Rossa ha toccato una velocità massima di 52,3 nodi, contro i 51,0 degli avversari: è la più elevata in assoluto di giornata. A fare la differenza è stata chiaramente la velocità media, più elevata per gli italiani sia di bolina (37,9 nodi contro 36,2) sia di poppa (44,8 contro 43,8). Nella seconda, invece, Ben Ainslie e compagni hanno viaggiato a 40,4 nodi di media contro i 40,3 di Jame Spithill e compagni: in bolina 37,2 contro i 37,1, in poppa 44,8 contro 44,5.