Luna Rossa più veloce di American Magic in poppa e con vento sostenuto: i dati delle regate di oggi

Luna Rossa ha sconfitto American Magic nelle due regate disputate oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona e conduce per 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Il sodalizio italiano si trova a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti e già domani pomeriggio potrebbe conquistare il punto mancante per il passaggio del turno.

Team Prada Pirelli ha primeggiato in entrambe le partenze, poi in gara-3 ha controllato agevolmente e ha tagliato il traguardo con 26 secondi di vantaggio mentre in gara-4 ha pagato una sbavatura e ha dovuto tenere duro nella poppa conclusiva per imporsi con un paio di secondi di margine. Diamo uno sguardo ad alcune statistiche di gara tra Luna Rossa e American Magic.

Nella prima regata della domenica, quella vinta con un margine di 26 secondi, James Spithill e compagni sono risultati più performanti degli americani per velocità media (37,5 a 36,5 nodi) e per velocità di bolina (35,2 contro 33,2 nodi), mentre sono stati più lenti di poppa (40,6 contro 41,1 nodi) e per velocità di punta (45,3 a 45,9 nodi).

Nella seconda regata del pomeriggio, quella vinta per due secondi, gli uomini di Max Sirena hanno prevalso in tutte le voci statistiche: velocità di punta (51 nodi contro 47,9), velocità media (39,4 contro 38,4 nodi), velocità di bolina (36,0 contro 35,1 nodi), velocità di poppa (44,1 contro 43,2 nodi).