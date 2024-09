Luna Rossa parte bene e non dà scampo ad American Magic: 3-0 in semifinale!

Luna Rossa ha surclassato American Magic nella terza regata delle semifinali della Louis Vuitton Cup, incominciando nel miglior modo possibile il pomeriggio di gare nelle acque di Barcellona, dove soffia un vento di circa dodici nodi che può rendere appassionante ogni confronto. Team Prada Pirelli ha così infilato la terza affermazione consecutiva contro gli statunitensi dopo le due conquistate ieri e si è così portato sul 3-0 nella serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque passa il turno, il sodalizio italiano è a due successi dall’approdo all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti.

Il testa a testa odierno si è risolto in avvio: dopo le due partenze perse nitidamente nelle prime due gare e che avevano costretto gli uomini dello skipper Max Sirena a delle rimonte al cardiopalma nella giornata di sabato, questa volta James Spithill e compagni sono risultati impeccabili in uno dei fondamentali più importanti dei match race. Scatto a scafi sostanzialmente appaiati, ma Luna Rossa era decisamente più veloce in avvio del primo tratto di bolina, si è subito lasciata alle spalle gli avversari e poi li ha distanziati progressivamente con enorme disinvoltura e infliggendo un colpo mortifero alla compagine statunitense.

L’equipaggio tricolore si è rivelato velocissimo sia di bolina che in poppa, impressionando dopo le prove un po’ tentennanti delle ultime uscite e risultando decisamente più convincente anche in fase di manovra: per alcuni tratti si è visto lo scafo che aveva entusiasmato nella fase iniziale del round robin con sei affermazioni e il brillante successo contro Team New Zealand, il Defender della America’s Cup che attende di scoprire chi sarà lo sfidante per la Vecchia Brocca. Luna Rossa ha vinto con un vantaggio di 26 secondi e più tardi tornerà in acqua per fronteggiare nuovamente American Magic: si sogna il quarto sigillo per avvicinare la finale.

LA CRONACA DI LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC

I due equipaggi si marcano in maniera stretta nella fase di pre-partenza, in una continua copertura che rende difficile la possibilità di prendere un vantaggio. Entrambe sono in anticipo quando si avvicinano alla linea dello start, devono poggiare per non anticipare il via e incappare in una penalità, Luna Rossa è più efficace ed è più veloce, riesce a mettere davanti di un soffio la prua e prende il lato sinistro del campo di regata.

American Magic decide subito di separarsi e va sulla destra, Luna Rossa resta davanti di una decina di metri mentre gli avversari sfruttano tutto il campo di regata per fare velocità. Spithill e compagni sono decisamente più scaltri, perché riescono a virare in faccia ai rivali e costringono gli americani negli scarichi: la regata si risolve sostanzialmente in quel frangente, perché Tom Slingsby e compagni non hanno più la forza per tenere il passo degli uomini di Sirena.

Luna Rossa è in vantaggio di 13 secondi al primo gate, in poppa è più veloce di 4-5 nodi e allunga il vantaggio a 250 metri. Spithill e compagni sono più veloci, si portano addirittura sui trenta secondi di margine dopo un terzo lato in cui gli americani erano anche scesi per un istante dai foil. La seconda parte della regata è di totale amministrazione, Luna Rossa naviga benissimo e vince con un margine di 26 secondi.