Luna Rossa, Molineris ammette: “Valutata male la partenza, i britannici guadagnavano sul lato destro”

Luna Rossa e INEOS Britannia sono tornate in scena a Barcellona per la seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand per la America’s Cup. La regata odierna è stata annullata per aver valicato il limite di tempo massimo (45 minuti) per cui Luna Rossa e INEOS Britannia sono così in perfetta parità (1-1) dopo le due regate disputate giovedì pomeriggio con vento sostenuto.

Al termine del sabato catalano ha analizzato quanto avvenuto Umberto Molineris, trimmer di Luna Rossa: “Giornata molto difficile dal punto di vista meteorologico con un sacco di rinvii, quasi un’ora e mezzo, poi siamo partiti. Abbiamo valutato un po’ male la partenza, ci siamo trovati un po’ troppo sulla sinistra, gli inglesi sono stati più sulla destra e hanno continuato ad allungare. Da quel momento la regata si è complicata”.

“Ogni tanto occorre anche un pizzico di fortuna – prosegue – il vento è calato, sia noi sia loro siamo andati giù dai foil e il regolamento dice che il tempo limite di una prova è di 45 minuti e, quindi, è stata annullata”.

A questo punto il mirino è già ben puntato verso le due regate di domani: “Il meteo sembra più generoso e dovremmo avere una classica brezza. Pensiamo a domani, due prove importanti”.