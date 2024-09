Luna Rossa, James Spithill: “La pressione è un privilegio. I confronti passati con Ineos non contano”

La sfida sta per cominciare. Saranno le acque di Barcellona, in Spagna, teatro della Finale di Louis Vuitton Cup 2024. Un lungo percorso affrontato, pieno di difficoltà, e in conclusione Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia si contenderanno l’ambito trofeo e la possibilità di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ª America’s Cup. Una serie al meglio delle tredici regate, che prenderà il via da domani, con i primi due Match Race in programma. L’imbarcazione italiana vorrà essere pronta.

C’è grande voglia di far bene e le ambizioni non mancano. L’ha detto chiaramente in conferenza stampa il timoniere, James Spithill: “Siamo affamati e vogliamo lavorare come gruppo per centrare l’obiettivo. Dovremo fonderci con l’acqua e trovare il modo per esprimerci al 100%. Siamo reduci da una semifinale probante e sono state regate molto impegnative. Ora siamo dove volevamo essere, ma dobbiamo completare il lavoro“.

Il peso della responsabilità non spaventa Luna Rossa, in quanto il raggiungimento di questo traguardo è la rappresentazione della propria forza. Spithill, da questo punto di vista, sa quanto sia importante la posta in palio, ma nello stesso tempo ritiene che non ci sia paura di perdere, ma la motivazione di andarsi a prendere quanto più si desidera.

“Per quanto mi riguarda, e questo lo posso dire anche per i ragazzi del nostro equipaggio, riteniamo che la pressione sia un privilegio. Arriviamo all’appuntamento con tanta energia e non vediamo l’ora di gareggiare e di affrontare Ineos. Le sfide passate non hanno alcun significato, in quanto ogni regata fa storia a sé. Ci siamo spinti a così alto livello, dal punto di vista tecnologico e umano, che prendere dei riferimenti indietro nel tempo non ha senso. Noi viviamo questa Finale nel presente e non è assolutamente un peso. Per noi è un grande stimolo per dare il meglio di noi stessi. Sappiamo con quanta passione ci segua il pubblico italiano e questo deve essere un fattore per metterci qualcosa in più“, le parole del timoniere australiano.