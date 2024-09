Luna Rossa inizia il braccio di ferro con Ineos: la finals di Louis Vuitton Cup si anima tra vento forte e la rabbia di Ainslie

Il braccio di ferro ha inizio: oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.15) andranno in scena le prime due regate della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Luna Rossa e INEOS Britannia sono pronte per fronteggiarsi a viso aperto nella acque di Barcellona, le prime due regate della serie al meglio dei tredici confronti (alza al cielo il trofeo chi ne vince sette) ci daranno moltissimo sulla caratura delle forze in campo.

Luna Rossa si presenta all’appuntamento dopo aver regolato American Magic per 5-3: prime quattro regate vinte di grande carriera, poi un enorme errore tattico, il vento ballerino e una rottura avevano fatto avvicinare gli statunitensi, facendo un po’ tremare il sodalizio italiano prima della chiusura di forza. INEOS Britannia era incappata in un paio di passi falsi contro Alinghi prima di chiudere la pratica e meritarsi la rivincita contro Team Prada Pirelli, dopo che tre anni fa gli uomini dello skipper Max Sirena vinsero la finale per 7-1.

Questa volta il film dovrebbe essere ben diverso rispetto a quello che animò la baia di Auckland nel 2021, visto che Ben Ainslie e compagni sembrano decisamente più forti e quotati. La corazzata britannica ha dimostrato di avere a disposizione uno scafo veloce e performante, un equipaggio rodato e preparato, acume tattico e capacità di rimontare in situazioni critiche. D’altro canto Luna Rossa ha tutta l’esperienza necessaria per fare la differenza e la barca ha impressionato favorevolmente nell’ultimo mese di regate.

Le partenze saranno molto importanti, James Spithill e compagni dovranno essere molto aggressivi in quello che è uno dei fondamentali di riferimento nei match race: mettere in difficoltà gli avversari fin dal via potrebbe essere determinante, sperando che l’avversario non proceda poi a doppia velocità e che un eventuale sorpasso risulti molto semplice. Un’altra discriminante sarà il vento e la prima giornata non è molto favorevole a Luna Rossa, almeno sulla carta.

Le previsioni meteo parlano di una brezza molto sostenuta, tra 16 e 22 nodi: teoricamente sono le condizioni più gradite da INEOS Britannia, che dovrebbe andare meglio con questo tipo di folate. Luna Rossa ha perso gli ultimi due precedenti (la regata del round robin e lo spareggio per il primo posto nella fase a gironi), ma ora si azzera tutto e si punto a meritarsi il testa a testa con i Kiwi. I timonieri Spithill e Bruni sono parsi carichi in conferenza stampa, Ainslie è risultato più cauto: chi avrà ragione?