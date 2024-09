Luna Rossa-Ineos riparte dal pareggio, il vento si alza: arriva il break in Louis Vuitton Cup?

La finale della Louis Vuitton Cup staziona in una situazione di totale parità: 1-1 tra Luna Rossa e INEOS Britannia, dopo il botta e risposta di giovedì pomeriggio con vento sostenuto e un sabato di grande attesa, caratterizzato da due ore di continui rinvii per poco vento e poi da una regata non portata a termine. Nel corso del quinto lato, quando Ben Ainslie e compagni si trovavano in vantaggio, le due barche sono cadute dai foil a causa della brezza troppo leggera e nessuno è riuscito a giungere al traguardo entro 45 minuti.

Un colpo di fortuna per il sodalizio italiano, che sembrava ormai indirizzato verso la sconfitta e che invece è riuscito a salvarsi, non andando sotto nel punteggio nella serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Si ripartirà oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) con altre due regate: si riproporrà gara-3 e si disputerà gara-4, ma come sempre si sarà nelle mani del vento. Le previsioni meteo parlano di brezza a 12 nodi, ma non sarebbe sorprendente assistere a un cambiamento dell’ultimo minuto.

Luna Rossa deve assolutamente reagire. Si diceva che James Spithill e compagni fossero favoriti con vento leggero e il pareggio di due giorni fa era stato accolto con favore anche da Max Sirena poiché la brezza sostenuta era più congeniale alla compagine britannica, ma la regata di sabato pomeriggio ci ha detto che INEOS Britannia è molto veloce anche con le folate deboli. Ci sarà bisogno di una risposta confortante e importante, perché le ultime indicazioni non sono positive.

Ben Ainslie e compagni sembrano infatti molto veloci di poppa con poco vento. I ragazzi dello skipper Max Sirena saranno chiamati a fare una partenza superba: scattare davanti sembra essere fondamentale per riuscire a fare la differenza, perché la sensazione è che una gara all’inseguimento possa difficilmente portare a un sorpasso. Servirebbe riproporre la manovra di gara-1 per mettere in difficoltà i britannici. Ci aspettano due regate cruciali: arriverà il primo break, ovvero uno dei due contendenti si isserà sul 3-1?