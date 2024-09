Luna Rossa-Ineos, giornata rovente a Barcellona. Si spezzerà l’equilibrio nella finale di Louis Vuitton Cup?

Dopo un giorno di pausa, riparte dal punteggio di 1-1 tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia la finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Quest’oggi sono in programma altre due regate, ma le condizioni meteo rischiano di far slittare i match race odierni.

Le previsioni indicano infatti poco vento a Barcellona, tra i 5 e i 10 nodi, quindi i team si confronteranno in un contesto totalmente diverso rispetto a giovedì. Luna Rossa, dopo i segnali incoraggianti di due giorni fa (vittoria netta in gara-1, sconfitta di misura in gara-2 perdendo la partenza), vuole affondare il colpo e va a caccia del primo vero tentativo di allungo nella serie.

Ricordiamo che l’ultimo atto della Challenger Selection Series si disputa al meglio delle 13 regate (trionfa chi ne vince 7), quindi il confronto si protrarrà come minimo fino a martedì 1° ottobre. Gli uomini di Max Sirena hanno a disposizione una barca formidabile, che ha già dimostrato nelle ultime settimane di essere sempre estremamente competitiva nelle acque catalane.

Ben Ainslie e compagni si apprestano ad affrontare dunque un esame cruciale con vento leggero per mettere in mostra l’effettiva qualità di Britannia rispetto a Silver Bullet. Il duello in fase di pre-start sarà fondamentale ma non decisivo, a differenza di giovedì, perché la velocità delle barche e le intuizioni dei timonieri nel corso del match race potranno fare la differenza.