Luna Rossa-Ineos, confermati gli equipaggi per le prossime regate: le formazioni per le gare di oggi

Luna Rossa e INEOS Britannia si affrontano nella finale della Louis Vuitton Cup: dopo il doppio confronto concluso in perfetta parità giovedì pomeriggio (1-1) e dopo la regata di ieri non portata a termine entro i 45 minuti previsto dal regolamento, oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) i due sodalizi torneranno nelle acque di Barcellona per disputare altre due gare, il cui risultato sarà di fondamentale importanza nelle dinamiche della serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette).

Le due compagini si stanno fronteggiando a viso aperto per conquistare il trofeo e guadagnarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I due skipper Max Sirena e Ben Ainslie hanno comunicato le formazioni per le due prove odierne in terra catalana, non effettuando variazioni di sorta rispetto a quando visto nei primi due giorni di competizione e confermando quella che è ormai una strategia acclarata.

I timonieri di Luna Rossa saranno James Spithill e Francesco Bruni, che saranno affiancati a bordo dai trimmer Andrea Tesei e Umberto Molineris. Tra gara-3 e gara-4 ci sarà l’ormai consueto doppio cambio tra i cyclors: Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini disputeranno entrambe le regate, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia saranno impegnati soltanto nella prima, mentre Luca Kirwan e Paolo Simion subentreranno per la seconda.

Al timone di INEOS Britannia saranno impegnati Ben Ainslie e Dylan Fletcher, supportati dai trimmer Bleddyn Mon e Leigh McMillan. La compagine britannica può permettersi di cambiare tutti i cyclors tra una regata e l’altra: Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson, Neil Hunter saranno all’opera in gara-3, Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish, David Carr saranno impegnati in gara-4.

FORMAZIONI LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA, FINALE LOUIS VUITTON CUP

GARA-3

LUNA ROSSA

Timonieri: James Spithill, Francesco Bruni.

Trimmer: Andrea Tesei, Umberto Molineris.

Cyclors: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia.

INEOS BRITANNIA

Timonieri: Ben Ainslie, Dylan Fletcher.

Trimmer: Bleddyn Mon, Leigh McMillan.

Cyclors: Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson, Neil Hunter.

GARA-4

LUNA ROSSA

Timonieri: James Spithill, Francesco Bruni.

Trimmer: Andrea Tesei, Umberto Molineris.

Cyclors: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Luca Kirwan, Paolo Simion.

INEOS BRITANNIA

Timonieri: Ben Ainslie, Dylan Fletcher.

Trimmer: Bleddyn Mon, Leigh McMillan.

Cyclors: Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish, David Carr.