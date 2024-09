Luna Rossa in finale di Youth America’s Cup! Sarà ‘rivincita’ con American Magic

Luna Rossa completa l’opera e si qualifica ufficialmente per la finale della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della competizione velistica giovanile (under 25) riservata agli AC40. Il team Prada Pirelli, nelle quattro regate di flotta odierne, ha raccolto un primo e tre secondi posti chiudendo dunque al comando le semifinali con un totale di 31 punti.

Giovedì 26 settembre il sodalizio italiano se la vedrà con gli statunitensi di New York American Magic (in una sorta di rivincita della semifinale di Louis Vuitton Cup persa da Patriot per 5-3) in un singolo match race che metterà in palio il trofeo. Da applausi il rendimento dell’equipaggio tricolore composto dai timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini e dai trimmer Rocco Falcone e Federico Colaninno, che ha impressionato anche nell’ultima regata nonostante una qualificazione ormai acquisita.

Luna Rossa ha sbagliato la partenza, rimediando due penalità e dovendo quindi risalire dalla sesta posizione in condizioni di vento forte nelle acque catalane. La barca italiana si è resa protagonista di un recupero esaltante fino alla piazza d’onore (con un distacco di soli 9 secondi all’arrivo) alle spalle degli australiani di Andoo, che hanno chiuso dunque in bellezza una giornata negativa.

Gli occhi erano però tutti puntati sulla sfida a tre per il secondo posto in classifica che valeva l’ingresso in finale contro Gradoni e compagni. American Magic (quarta al traguardo dietro agli spagnoli di Sail Team BCN) ha avuto la meglio per un solo punto sui britannici di Athena Pathway (quinti), mentre gli svedesi di Artemis hanno buttato via una grande occasione arrivando ultimi nella regata decisiva e perdendo la possibilità di balzare in seconda piazza nella generale.