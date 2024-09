Luna Rossa e il grave errore contro American Magic: la chiamata di Bruni, la manovra azzardata e la caduta VIDEO

Luna Rossa ha commesso un errore gravissimo durante la gara-5 della semifinale della Louis Vuitton Cup, azzardando una manovra decisamente troppo ambiziosa e che purtroppo si è rivelata fatale. L’equipaggio italiano stava ingaggiando un serratissimo braccio di ferro con American Magic nella parte conclusiva del secondo lato di poppa, era attardata di soltanto cinquanta metri e c’era tutto il tempo per operare il sorpasso successivamente, ma il timoniere Francesco Bruni ha chiamato una virata molto complicata.

Il siciliano ha chiesto di prendere la boa di sinistra, andando all’interno degli avversari. American Magic ha girato più al largo e ha fatto subito velocità per iniziare il successivo tratto di bolina, mentre Luna Rossa ha virato di forza, ha dovuto frenare ed è scesa dai foil. Inutile la protesta presentata istantamente al comitato di regata: gli americani erano lontani, non c’è stato il minimo contatto virtuale tra i due scafi.

I ragazzi dello skipper Max Sirena non sono più riusciti a riprendere il volo visto che soffiava un vento troppo leggero (7-8 nodi), mentre American Magic scappava via e si rendeva protagonista di una comoda passerella, riuscendo così a vincere la prima regata in questo confronto. Luna Rossa ha sciupato l’occasione per chiudere i conti in anticipo, ma comunque conduce la serie per 4-1 ed è a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo della competizione.