Luna Rossa dà spettacolo in Louis Vuitton Cup: sorpassi a ripetizione con American Magic, poi va via di poppa!

6 su 6. Luna Rossa non vuole fermarsi, sconfigge per la seconda volta American Magic e si conferma a punteggio pieno in testa al round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Con questa sesta vittoria consecutiva contro gli altri Challenger, il sodalizio italiano è ormai ad un passo dalla certezza aritmetica del primo posto al termine della fase a gironi.

In condizioni di vento abbastanza stabile sui 10-12 nodi ma con onda più pronunciata rispetto alle regate precedenti, gli uomini di Max Sirena hanno avuto la meglio sugli statunitensi di American Magic al termine di un match race spettacolare e particolarmente combattuto almeno fino al secondo lato di poppa, quando l’imbarcazione italiana ha fatto la differenza costruendo un discreto margine di sicurezza rivelatosi poi decisivo.

Dopo una partenza sostanzialmente alla pari, i due equipaggi hanno dato vita ad una splendida prima metà di regata con una serie di incroci al limite, sorpassi e contro-sorpassi da brividi. Luna Rossa, sulla lunga distanza, ha prevalso grazie ad una maggiore fluidità nelle manovre e ad un’impeccabile gestione del match race da parte dei timonieri James Spithill e Francesco Bruni.

L’allungo definitivo si è concretizzato nella seconda poppa, con l’AC75 italiano che ha preso un vantaggio di quasi 20 secondi su Patriot per poi gestire la situazione favorevole senza sbavature nell’ultimo giro. Al traguardo Luna Rossa Prada Pirelli ha vinto con 22″ di margine su American Magic, chiamata a battere più tardi i francesi di Orient Express per qualificarsi ufficialmente in semifinale.