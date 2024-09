Luna Rossa, croce e delizia! Rimonta e sorpassa American Magic dopo una brutta partenza: 1-0 in semifinale!

Buona la prima per Luna Rossa contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano si è imposto in gara-1 nonostante una brutta partenza, conquistando il primo punto della serie (che si svolge al meglio delle nove regate) al termine di un match race entusiasmante andato in scena con vento sui 10-13 nodi.

Il tandem di timonieri composto da James Spithill e Francesco Bruni ha perso il confronto diretto con gli avversari (Tom Slingsby e Lucas Calabrese, che sostituisce il convalescente Paul Goodison) nella fase di pre-start, superando la linea di partenza con un leggero ritardo e con meno accelerazione rispetto a Patriot, che ha dunque preso il comando della regata nella prima bolina.

Fortunatamente Luna Rossa ha espresso sin da subito una velocità impressionante, sicuramente superiore a quella della barca americana, mettendo sotto pressione il team statunitense (costretto a marcare tutte le mosse avversarie in pieno stile match race) ma non riuscendo a completare il sorpasso fino alla terza bolina, in cui l’AC75 italiano ha messo la freccia sfruttando una buona pressione sul lato destro del campo di regata e presentandosi in vantaggio al primo incrocio (con mure a dritta) dopo il cancello di poppa.

A quel punto gli uomini di Max Sirena hanno allungato su American Magic, arrivando al gate 5 con 22 secondi di margine e contenendo il tentativo di rimonta dell’equipaggio a stelle e strisce nella poppa conclusiva. Luna Rossa Prada Pirelli ha trionfato con soli 7 secondi di vantaggio, lanciando però un segnale importante per il prosieguo delle semifinali di Louis Vuitton Cup.