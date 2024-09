Luna Rossa competitiva in tutte le condizioni. Manovre e affidabilità i tarli

Ancora pochi giorni di attesa in vista delle semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Luna Rossa, dopo aver chiuso il doppio round robin in seconda posizione (6 vittorie e 3 sconfitte), scoprirà il suo prossimo avversario venerdì 13 settembre alle ore 11.00.

Il Team Prada Pirelli dovrà infatti attendere la decisione di Ineos Britannia (vincitrice della fase a gironi dopo il successo allo spareggio sul sodalizio italiano), che ha la possibilità di scegliere chi fronteggiare in semifinale tra le altre tre squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta della Challenger Selection Series. In ogni caso gli uomini di Max Sirena sono consapevoli di avere una barca competitiva e di potersela giocare con chiunque.

Lo scafo italiano ha dimostrato una velocità eccellente in tutte le condizioni (vento leggero, medio e sostenuto, con onda bassa e più pronunciata), sia di bolina che soprattutto di poppa, collezionando infatti 6 successi di seguito in avvio di round robin contro gli altri Challenger e battendo anche Taihoro nella seconda sfida del girone con i Kiwi.

Nelle ultime regate Luna Rossa ha dovuto fare i conti con la crescita esponenziale di Ineos Britannia, che ha fatto un grande passo avanti prestazionale con una modifica ai foil e con meno errori commessi dall’equipaggio nel match race. Il punto debole principale di Silver Bullet resta forse quello dell’affidabilità, avendo già perso due regate (contro New Zealand nella Final Preliminary Regatta e con Alinghi in Louis Vuitton Cup) per problemi tecnici, ma negli ultimi scontri diretti è emersa anche una superiorità del team britannico nella fluidità delle manovre, con Luna Rossa che perdeva terreno spesso e volentieri in uscita da virate e strambate.