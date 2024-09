Luna Rossa centra un altro 2° posto e balza in vetta alla classifica nelle semifinali di Youth America’s Cup!

Luna Rossa fa un altro importante passo avanti verso la finale e si aggiudica una preziosa seconda posizione nella Race 2 delle semifinali di Youth America’s Cup 2024, in corso di svolgimento a Barcellona. Con un vento sempre più sostenuto (15-18 nodi) sul campo di regata catalano, il team italiano ha replicato la piazza d’onore della prova inaugurale balzando in vetta alla classifica generale provvisoria con 14 punti.

Grande prestazione da parte dei timonieri azzurri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, che hanno messo in atto una strategia alternativa nella fase di pre-start (mure a sinistra, passando dietro al resto del gruppo) approfittando di una triplice penalità per partenza anticipata (Andoo Australia, Artemis e Sail BCN) ed ingaggiando un meraviglioso match race con American Magic per la vittoria.

Dopo numerosi incroci ravvicinati e scambi di posizione, gli statunitensi hanno avuto la meglio per un’incollatura tagliando il traguardo con soli 3″ di margine su Luna Rossa e rientrando pienamente in corsa per la qualificazione all’ultimo atto (riservata alle prime due classificate dopo le quattro regate di flotta). Terza piazza a 10″ per i britannici di Athena Pathway davanti a Spagna, Svezia e Australia.

Con questo risultato, a metà delle semifinali, Luna Rossa Prada Pirelli guida la graduatoria con 14 punti a +2 su American Magic e Artemis, +4 su Athena Pathway, +8 sui catalani di Sail Team BCN e +12 sugli australiani di Andoo.