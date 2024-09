Luna Rossa batte American Magic e vince la Youth America’s Cup: la regata perfetta a Barcellona – VIDEO

Luna Rossa ha surclassato American Magic e ha vinto la Youth America’s Cup, la versione giovanile della competizione sportiva più antica del mondo. Il sodalizio italiano si è imposto nel Match Race secco andato in scena nelle acque di Barcellona, travolgendo gli statunitensi in un testa a testa che non ammetteva repliche e alzando così al cielo il trofeo. Team Prada Pirelli ha legato il proprio nome alla prima edizione del torneo riservato agli under 25, dimostrando una superiorità davvero schiacciante nei confronti dei rivali.

I timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini e i trimmer Federico Colaninno e Rocco Falcone hanno ribadito di essere dei velisti estremamente promettenti, in grado di fare sognare la vela tricolore e di ottenere grandi risultati anche in un prossimo futuro. Luna Rossa è scattata alla pari con gli avversari, poi gli americani hanno dovuto scontare una penalità per partenza anticipata, gli italiani si sono messi davanti e hanno progressivamente ampliato il vantaggio, trionfando con 36 secondi di vantaggio.