Louis Vuitton Cup, sarà Luna Rossa-American Magic in semifinale! Ineos sceglie Alinghi

Ineos Britannia-Alinghi e Luna Rossa-American Magic. Saranno questi gli accoppiamenti delle semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio britannico, primo classificato al termine del round robin (battendo l’Italia allo spareggio), ha fatto la sua scelta optando per un approccio tutto sommato conservativo e selezionando gli avversari sulla carta meno quotati.

A conti fatti Ben Ainslie e compagni hanno deciso di sfidare la quarta forza in campo della fase a gironi tra i Challenger, con gli svizzeri che si sono giocati fino all’ultima giornata la qualificazione contro Orient Express terminando il round robin con un bilancio di 3 vittorie (una per squalifica di Luna Rossa per un problema tecnico) e 5 sconfitte.

Ineos Britannia parte dunque nettamente favorita nella serie (al meglio delle 9 regate, passa il turno chi ne vince 5) contro la Svizzera, mentre l’altra semifinale promette scintille. Luna Rossa Prada Pirelli deve rialzare la testa dopo aver collezionato tre sconfitte di fila nel girone, mentre gli statunitensi di American Magic si presentano alla fase decisiva della Challenger Selection Series con alcune incognite.

Patriot è una barca veloce ma con dei limiti nelle manovre, inoltre l’equipaggio americano ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Tom Goodison rimpiazzandolo nell’ultimo match race del round robin con la riserva Lucas Calabrese. Luna Rossa parte con i favori del pronostico in questa semifinale, ma American Magic non è un avversario da sottovalutare. Si parte domani con le prime regate.