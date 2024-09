Louis Vuitton Cup, rischio semifinali ad oltranza. Previsto poco vento nei prossimi giorni

Giornata di pausa a Barcellona per la Louis Vuitton Cup 2024, che ripartirà domani con le semifinali Luna Rossa-American Magic e Ineos Britannia-Alinghi. Entrambe le serie si trovano sul punteggio di 4-1, con italiani e britannici ad una sola vittoria dalla qualificazione per la finale della Challenger Selection Series, torneo che stabilirà l’avversaria di New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Le previsioni meteo però ad oggi non sono particolarmente incoraggianti per i prossimi giorni, quindi non va esclusa l’ipotesi di ulteriori rinvii nel caso in cui Luna Rossa e Britannia non dovessero chiudere i conti domani alla prima chance disponibile (in realtà entrambe hanno già sciupato un match point ieri nelle rispettive gare-5).

Le ultime proiezioni indicano infatti vento leggero (6-9 nodi, quindi al limite del regolamento) sul campo di regata catalano per la giornata di mercoledì 18 settembre, mentre nel prosieguo della settimana la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con l’arrivo della pioggia a Barcellona ed un’aria ancor più debole (3-8 nodi il range) che renderebbe quasi impossibile lo svolgimento dei match race.

Lo scenario potrebbe poi tornare favorevole all’inizio della prossima settimana, con una brezza di circa 10 nodi che permetterebbe agli AC75 di navigare sui foil. Ricordiamo che gli organizzatori, in caso di necessità, potranno sfruttare alcuni giorni di riserva per completare le semifinali della Louis Vuitton Cup al massimo entro lunedì 23 settembre (ultima data utile).