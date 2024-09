Louis Vuitton Cup, regate rinviate di un giorno: il nuovo programma, recuperi il 5 settembre. C’è Luna Rossa

Gli organizzatori della Louis Vuitton sono stati costretti a cancellare il programma della sesta giornata di gare, prevista per mercoledì 4 settembre. Una forte perturbazione si è infatti abbattuta su Barcellona: pioggia e fulmini stanno caratterizzando la mattinata in terra catalana e proseguiranno anche nel corso del pomeriggio, rendendo così impossibile la disputa delle quattro regate previste. Già ieri il programma era stato interrotto a metà in seguito al fulmine che si era abbattuto davanti a Luna Rossa durante il match race vinto contro Team New Zealand.

Si ritornerà in acqua giovedì 5 settembre: questa giornata era inizialmente stata designata per i recuperi e verrà prontamente impiegata per questo motivo. Le quattro prove previste oggi sono così slittate in avanti di 24 ore. Appuntamento alle ore 14.00 per l’atteso incrocio tra American Magic e INEOS Britannia (al momento rispettivamente terza e seconda forza del torneo), a seguire (attorno alle ore 14.45, salvo slittamenti) toccherà a Luna Rossa contro i francesi Orient Express: l’imbattuto sodalizio italiano svetta in testa alla classifica e punta a conquistare un altro punto.

Nella seconda parte del pomeriggio ci sarà spazio per una nuova sfida di American Magic (gli statunitensi se la dovranno vedere contro Alinghi, che ieri si è sbloccata regolando i transalpini) e per il vibrante testa a testa tra Team New Zealand e INEOS Britannia. Il round robin della Louis Vuitton Cup si concluderà con gli impegni di sabato 7 e domenica 8 settembre, al termine dei quali conosceremo le quattro qualificate alle semifinali (la prima classificata avrà il vantaggio di decidere la propria avversaria).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della regata di Luna Rossa, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup per giovedì 5 settembre. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

NUOVO CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 5 settembre

Ore 14.00 American Magic vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Orient Express – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Alinghi vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.