Louis Vuitton Cup, programma ingolfato: possibili 3 regate in un giorno per Luna Rossa-Ineos?

La finale della Louis Vuitton Cup si trova in perfetta parità: 1-1 dopo il doppio confronto di giovedì pomeriggio e la prova non portata a termine sabato pomeriggio. Luna Rossa e INEOS Britannia torneranno in acqua oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) per disputare due gare di fondamentale importanza per l’economia della serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). A Barcellona andranno in scena gara-3 e gara-4, ovvero il recupero della sfida non conclusa ieri entro i 45 minuti e quella successiva nemmeno incominciata a causa del vento troppo leggero.

La brezza non dovrebbe essere un problema in questa domenica 29 settembre, visto che le previsioni meteo parlano di 12-17 nodi: si preannuncia grande battaglia tra il sodalizio italiano e la compagine britannica, Team Prada Pirelli spera di partire meglio per mettere in difficoltà Ben Ainslie e compagni, andrà prestata la massima attenzione alla velocità delle due barche in una condizione di vento uniforme e teoricamente non ballerino come era invece successo ieri. I ragazzi dello skipper Max Sirena sanno che devono dare un segnale importante all’evento, visto che ieri era in notevole ritardo prima che gli scafi cadessero dai foil.

Attenzione al programma della Louis Vuitton Cup, che ha subito una modifica nelle ultime due ore: dopo le due regate odierne, si tornerà in scena martedì 1° ottobre per gara-5 e gara-6, poi mercoledì 2 ottobre per gara-7 e gara-8, eventualmente venerdì 4 ottobre per gara-9 e gara-10, sabato 5 ottobre per le eventuali gara-11, gara-12 e gara-13. Ieri pomeriggio, infatti, erano state programma ben quattro regate per martedì 1° ottobre, ma oggi c’è stato un cambiamento: due prove (sempre eventuali) sono state spostate a sabato, dove originariamente era prevista soltanto gara-13, ovvero l’eventuale bella di spareggio.

NUOVO PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP

Il programma inizierà sempre alle ore 14.00

Domenica 29 settembre: gara-3 e gara-4.

Martedì 1° ottobre: gara-5 e gara-6.

Mercoledì 2 ottobre: gara-7 e gara-8.

Venerdì 4 ottobre: eventuali gara-9 e gara-10.

Sabato 5 ottobre: eventuali gara-11, gara-12 e gara-13.