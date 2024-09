Louis Vuitton Cup, New Zealand si impone con autorità su Alinghi e centra la settima vittoria

Emirates Team New Zealand si dimostra competitiva anche con vento sostenuto (13-16 nodi) e onda formata nelle acque di Barcellona, sconfiggendo Alinghi Red Bull Racing in occasione della penultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender nel Match Race della 37ma America’s Cup.

I Kiwi, eccezionalmente ammessi alla fase a gironi (ma fuori classifica) della Challenger Selection Series, hanno battuto il team svizzero conquistando la settima vittoria su nove match disputati (uno dei due ko è arrivato però per forfait dopo l’incidente che ha danneggiato Taihoro per il cedimento di una gru) nel doppio round robin e pareggiando provvisoriamente i conti con Luna Rossa (7 su 8).

Peter Burling e Nathan Outteridge, i timonieri della squadra neozelandese, hanno sfruttato al meglio la velocità della barca oceanica effettuando il sorpasso su Boat One nel primo lato di bolina dopo una partenza negativa e non concedendo più diritto di replica alla compagine elvetica. 38 secondi il vantaggio di New Zealand all’arrivo su Alinghi, che domani si giocherà la qualificazione per le semifinali di Louis Vuitton Cup in un confronto a distanza con Orient Express.