Louis Vuitton Cup, Luna Rossa cerca il poker contro Alinghi. New Zealand in forma dopo la riparazione record?

Nelle acque di Barcellona si conclude il primo round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco con due sfide cruciali che ci condurranno al giro di boa della fase a gironi: dopo un altro round robin, che si disputerà la prossima settimana, le prime quattro classificate accederanno alle semifinali e la prima avrà anche il vantaggio di poter scegliere la propria avversaria.

Le regate che assegnano punti si preannunciano dunque molto roventi in terra catalana e ci sarà da divertirsi, sperando che il vento dia una mano: dopo la brezza molto leggera che ha portato a diversi rinvii tra venerdì e sabato, ci si auspica qualche nodo in più per fare in modo che tutto fili per il verso giusto. Luna Rossa tornerà in scena dopo le due spettacolari vittorie ottenute ieri pomeriggio contro American Magic e INEOS Britannia.

L’equipaggio italiano ha prima surclassando i tanto temuti statunitensi con uno spettacolare sorpasso nel secondo tratto di bolina giocando a meraviglia con le virate contro il sodalizio guidato da Tom Slingsby e poi ha annichilito Ben Ainslie e compagni con un pronto sorpasso nel primo lato di bolina grazie a un paio di virate magistrali, scappando poi via a tutta velocità. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno fornito una prova di enorme efficacia liquidando le due avversarie più accreditate della vigilia, mostrando una barca estremamente veloce e un equipaggio in grande forma, tanto che al momento il sodalizio tricolore risulta imbattuto.

Team Prada Pirelli svetta in testa alla classifica della Louis Vuitton Cup con tre affermazioni (giovedì pomeriggio si era imposto contro Orient Express) e ora vuole completare l’opera, firmando il tanto auspicato poker. James Spithill e compagni si troveranno di fronte la poco quotata Alinghi, che è ancora ferma al palo e che spera di rialzare la testa, ma al momento la formazione svizzera appare attardata rispetto alla concorrenza. Attenzione a INEOS Britannia, che insegue Luna Rossa a una distanza e punta a ottenere un punto prezioso contro Orient Express, apparsa decisamente combattiva e tutt’altro che ultima ruota del carro: i francesi proveranno a impensierire i britannici, che invece sperano di portare a casa un punto per restare di una lunghezza davanti agli americani.

Le altre due regate del pomeriggio non metteranno in palio i punti, ma ci sarà grande curiosità per vedere all’opera Team New Zealand, che a tempo di record ha riparato la propria barca dopo il crollo da una gru. I detentori della Vecchia Brocca saranno chiamati a due impegni: in apertura contro Alinghi e in chiusura contro American Magic, ci sarà grande curiosità per capire come Peter Burling e compagni avranno recuperato dai danni, visto che ieri praticamente non si sono visti (la regate con Orient Express non si è disputata visto che i francesi hanno avuto dei problemi prima del via).

REGATE LOUIS VUITTON CUP OGGI

Domenica 1° settembre

Ore 14.00 Alinghi vs Team New Zealand

A seguire INEOS Britannia vs Orient Express

A seguire Alinghi vs Luna Rossa

A seguire American Magic vs Team New Zealand