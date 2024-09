Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 7 settembre, orari e streaming. L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Archiviato un venerdì di pausa, torna protagonista quest’oggi Luna Rossa nelle acque di Barcellona in occasione della penultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La fase a gironi si concluderà poi domenica 8 settembre (meteo permettendo) con le ultime tre regate.

Doppio impegno nel frattempo oggi per Luna Rossa Prada Pirelli, che ha la possibilità di blindare aritmeticamente il primo posto in classifica con due vittorie su American Magic e INEOS Britannia dopo aver collezionato cinque successi consecutivi sin qui contro gli altri Challenger. Fari puntati anche sul duello a distanza tra Alinghi e Orient Express per evitare l’eliminazione, con i francesi ormai quasi spalle al muro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della penultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide odierne verranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); le regate di Luna Rossa saranno visibili in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Sabato 7 settembre

Ore 14.00 American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire American Magic vs Orient Express – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire Alinghi vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.