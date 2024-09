Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 3 settembre, orari e streaming. Le regate di Luna Rossa

Dopo una giornata di stop, riparte quest’oggi a Barcellona la Louis Vuitton Cup 2024 con l’inizio del secondo round robin. Prosegue dunque la fase a gironi della Challenger Selection Series, al termine della quale una squadra verrà eliminata e le prime quattro classificate approderanno in semifinale (con la n.1 del seeding che potrà scegliere la sua avversaria).

A metà del guado, Luna Rossa si trova al comando della graduatoria a punteggio pieno (con 4 vittorie consecutive sugli altri sfidanti) con un punto di margine su Ineos Britannia e due su American Magic, mentre Orient Express e Alinghi si giocheranno presumibilmente il quarto e ultimo posto disponibile per la qualificazione. Il sodalizio italiano si appresta ad affrontare oggi un doppio impegno nelle acque catalane, incrociando il Defender Team New Zealand (match che non assegna punti per la Louis Vuitton Cup) ed i francesi di Orient Express.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata di Louis Vuitton Cup. Tutti i match race verranno trasmessi in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); le regate di Luna Rossa saranno visibili in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Martedì 3 settembre

Ore 14.00 Alinghi vs Orient Express – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max

A seguire Team New Zealand vs Luna Rossa – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max

A seguire Ineos Britannia vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Max

A seguire Luna Rossa vs Orient Express – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.