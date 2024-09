Lorenzo Musetti in finale a Chengdu: “Contento del mio servizio, ci ho lavorato tanto”

Lorenzo Musetti rispetta il pronostico della vigilia, sconfigge in due set il russo Alibek Kachmazov e approda in finale all’ATP 250 di Chengdu 2024. 6-4 6-2 il punteggio in favore dell’azzurro, che raggiunge così per la terza volta in stagione l’ultimo atto di un torneo del circuito maggiore (dopo Queen’s e Umago) in attesa di conoscere il nome del suo avversario.

Il 22enne toscano se la vedrà con il vincente della semifinale tra il padrone di casa cinese Shang Juncheng ed il tedesco Yannick Hanfmann. “Domani sarà un grande match, Shang è il beniamino del pubblico e avrà più sostegno ma anche Yannik è un giocatore esperto e sa come affrontare i giocatori di livello, sarà una semifinale che seguirò”, ha dichiarato Musetti dopo la vittoria su Kachmazov.

La prima testa di serie del tabellone dell’ATP 250 di Chengdu ha commentato così la sua partita odierna: “Ho cominciato a giocare più solido e lui ha iniziato a sbagliare di più mentre in avvio è stato molto aggressivo. Oggi ho fatto una delle mie migliori prestazioni al servizio e sono contento perché è un colpo su cui ho lavorato tanto”.